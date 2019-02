Famosos fazem homenagens a Iemanjá nas redes sociais

Neste sábado (2) é comemorado o dia de Iemanjá, a Rainha do Mar. Os famosos não deixaram a data passar em branco e fizeram muitas homenagens à Mãe D’Água. Isis Valverde, Paolla Oliveira, Gilberto Gil, Alice Wegmann, Regina Casé e muitos outros celebraram nas redes sociais. Confira as fotos:

“Odoyá, minha mãe”, escreveu Alice Wegmann.

Isis Valverde escolheu uma foto do nascer do sol no mar para representar a data. Já o cantor Gilberto Gil postou um trecho de sua música “Iemanjá”.

Algumas atrizes foram até Salvador participar da festa para Iemanjá e sentiram de perto a energia da celebração. “Energia única diretamente do Rio Vermelho… Que a força e determinação da Rainha do Mar esteja presente em nossas vidas para alcançarmos nossos maiores desejos! Odoyá Yemanjá!”, postou Monique Alfradique.

Camila Pitanga, Regina Casé e Leandra Leal também comemoraram a data na Bahia e compartilharam o momento com os fãs: