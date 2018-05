Famosas que enfrentaram e venceram o câncer de mama

Depois de anunciar a sua luta contra o câncer de mama pelo seu perfil do Instagram, a apresentadora Ana Furtado, 44 anos, levantou o alerta para a doença que tem as mulheres como principais atingidas.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a estimativa para 2018 de novos pacientes com câncer de mama é de 59.700 casos no Brasil. Por isso, “se cuide!”, comenta Ana Furtado no vídeo publicado em sua rede social neste último domingo (27).

Assim como a apresentadora, outras famosas já passaram pela situação e venceram a batalha contra a doença.

Confira quem são elas:

1. Patricia Pillar

Em 2002, a atriz Patricia Pillar, 54 anos, foi diagnosticada com um tipo raro de câncer de mama, chamada Doença de Paget. “Meu câncer de mama se espalhou e houve metástase para meus ossos, isso depois de receber mega doses de quimioterapia, 28 tratamentos de radioterapia e tomar Tomoxipan. Talvez se eu soubesse dessa doença anteriormente, ela não teria se espalhado”, afirmou Patricia em uma nota divulgada a imprensa. Atualmente Patricia está no ar na TV Globo na série “Onde Nascem os Fortes”.

A cantora descobriu um cisto em um dos seus seios em 2010 e rapidamente iniciou o tratamento para o combate contra o câncer. O diagnóstico precoce facilitou o processo de cura de Elba Ramalho, 66 anos. “O nome câncer tem um fardo muito mais pesado do que a doença em si. Descobrindo no início como o meu, é tranquilo. A prevenção é tudo. Eu fiz tudo o que o médico disse, terminei meu namoro, virei a página”, afirma em entrevista ao Gshow.

3. Arlete Salles

A atriz Arlete Salles, 75 anos, descobriu sobre o seu câncer de mama em janeiro de 2014 e passou por muitas sessões de quimioterapia e radiologia. Atualmente, Arlete participa da novela das 21h, “Segundo sol”, com sua personagem Nana, mãe de Beto Falcão (Emílio Dantas).

4. Joana Fomm

Conhecida, entre outras, por sua personagem Perpétua da novela “Tieta”, a atriz Joana Fomm, 78 anos, foi diagnosticada com câncer de mama em 2007, quando descobriu um nódulo em um dos seu seios.

A atriz foi submetida a duas mastectomias, cirurgia que retira as mamas, e quimioterapia.

No ano de 2011, a atriz Antonia Frering, 53 anos, foi diagnosticada com a doença e teve que passar pela retirada dos seus seios, a cirurgia chamada mastectomia, e pela quimioterapia.

No ano seguinte, a atriz já estava atuando na novela “Salve Jorge” com a sua personagem Deborah.

A atriz Cynthia Nixon, 52 anos, que interpretou o papel de Miranda na séria “Sex and The City”, manteve sua doença escondida da imprensa quando descobriu em 2006. Na época, ela teve que remover o tumor por meio de uma cirurgia e uma radioterapia.

A apresentadora Giuliana Rancic, 43 anos, famosa por cobrir os tapetes vermelhos das premiações mais famosas de Hollywood, teve que enfrentar uma batalha contra o câncer em 2011.

Durante tratamento para engravidar, ela acabou descobrindo a doença. Giuliana teve que passar por uma mastectomia dupla que possibilitou a cura do câncer.

