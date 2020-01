Família de Cameron Boyce revela qual foi a causa da morte do jovem ator

No último sábado (6), o ator americano Cameron Boyce faleceu aos 20 anos. Na divulgação da morte do astro da Disney, não havia especificado qual era o motivo do mal súbito, apenas soubemos que ele estava tratando uma doença. Nesta quarta-feira (10), a família se pronunciou em um comunicado oficial ao programa “Today” e explicou o que ocasionou a morte do jovem.

“A morte trágica de Cameron foi devido a uma convulsão como resultado de uma condição médica contínua, e essa condição foi epilepsia. Ainda estamos tentando seguir em frente neste momento extremamente doloroso e continuamos a pedir privacidade para que a família, e todos que o conheceram e o amaram, possam viver o luto de sua perda”, expressou o porta-voz da família.

De acordo com a Liga Brasileira de Epilepsia (LBE), associação responsável por médicos e outros profissionais especializados no tratamento da doença, esse quadro é “uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos. Durante alguns segundos ou minutos, uma parte do cérebro emite sinais incorretos, que podem ficar restritos a esse local ou espalhar-se”.

Veja também



As crises são distinguidas entre parcial e generalizada. A primeira é quando os sinais incorretos do cérebro são imitidos por apenas uma parte dele. Já a segunda é quando os sinais envolvem dois hemisférios cerebrais. Os sintomas também são diferentes de acordo com o nível da crise.

“Em crises parciais simples, o paciente experimenta sensações estranhas, como distorções de percepção ou movimentos descontrolados de uma parte do corpo. Ele pode sentir um medo repentino, um desconforto no estômago, ver ou ouvir de maneira diferente. Se, além disso, perder a consciência, a crise será chamada de parcial complexa. Depois do episódio, enquanto se recupera, a pessoa pode sentir-se confusa e ter déficits de memória. Tranquilize-a e leve-a para casa se achar necessário. Em crises crônicas, o paciente primeiro perde a consciência e cai, ficando com o corpo rígido; depois, as extremidades do corpo tremem e contraem-se. Existem, ainda, vários outros tipos de crises. Quando elas duram mais de 30 minutos sem que a pessoa recupere a consciência, são perigosas, podendo prejudicar as funções cerebrais”, explica a LBE.