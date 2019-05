O destino das roupas de Carol Bittencourt terá um destino bonito: é que um bazar beneficente está sendo preparado em prol de crianças carentes.

Segundo informações do site Universa, a família e amigos de Carol se reuniram para juntar roupas e também acessórios da modelo para começar a vendê-los a partir do dia 8 de junho.

O dinheiro arrecadado com as vendas será destinado a três ONGs que ajudam menores carentes. A proposta dialoga com o próprio jeito de ser de Carol, que em vida tinha planos de ajudar instituições que cuidassem de crianças necessitadas.

Nascida em São Paulo no dia 13 de dezembro de 1981, Carol começou a carreira de modelo aos 17 anos e atingiu o auge na Itália, onde desfilou para os estilistas Valentino Garavani e Roberto Cavalli. Ela morreu no último dia 28 de abril, após cair do barco em que estava em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo.

