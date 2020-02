Fabiana Karla, ela é gordinha e recheada de alegria

Na vida real, Fabiana é diferente da

personagem de Zorra Total: “Não tenho

um gavetão de comida”

Foto: Divulgação

O sorriso estampado no rosto de Fabiana Karla deixa claro que os 115 quilos (para 1,68 metro) não a incomodam. Na verdade, ela gosta mesmo é de dar umas boas gargalhadas com eles. Nada egoísta, a atriz divide essa alegria com milhares de fãs. Basta ver o quadro da dra. Lorca, no programa Zorra Total, para perceber todo esse humor. Casada há 11 anos, mãe de três adolescentes e dona de uma autoestima invejável, a atriz deixa claro: gosta de ser gordinha. “Se eu quisesse ser magra, bastaria fazer cirurgia de estômago. Mas eu não quero ser magérrima.”

De maiô, no palco

Toda essa leveza foi colocada à prova quando Fabiana decidiu atuar na peça Gorda (em cartaz no Rio). A atriz vive Helena, uma personagem que encara o preconceito enfrentado pelas cheinhas. Em uma das cenas, Fabiana fica só de maiô. “Foi difícil ser chamada de porca gorda nos ensaios. Doeu!”, conta. Mas os xingamentos não derrubaram a atriz. Para se inpirar nela, leia a entrevista que ela deu com exclusividade à AnaMaria.



