Parece que o casamento real inspirou até mesmo Trevor Engelson, o ex-marido de Meghan Markle. Ironias à parte, segundo o site Deadline, a Fox norte-americana estaria acertando com ele os detalhes de uma nova série, que tratará de um divórcio na família real britânica e a divisão da custódia de um filho com um membro da realeza.

O produtor, já trabalhou em Snowfall, do FX, e Heather, no canal Paramount Network. Ele ainda assina a produção do filme The After Party para a Netflix.

Trevor e Meghan namoraram por sete anos até o casamento, em 2011. A união, entretanto, acabou dois anos depois, em 2013. Segundo a imprensa noticiou na época, o casal passou por dificuldades devido à rotina intensa de trabalho dos dois. Alguns boatos ainda apontam que o ex-marido ficara enciumado com o sucesso dela em Suits.

Já em 2017, Markle assumiu o relacionamento com o Príncipe Harry, com quem se casará no dia 19 de maio, em Londres.