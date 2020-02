”Eu me sinto vencedor. Fiz muito teste, tomei muito ‘não”’, diz Igor Rickli, nova aposta da Globo

Igor posa na Vista Chinesa, perto da casa dele, no Alto da Boa Vista

Foto: Paulo Batelli

Veni, vidi, vici. A famosa frase latina (que significa ”Vim, vi e venci” e supostamente foi proferida pelo general e cônsul romano Júlio César) tatuada nas costas de Igor Rickli, 29 anos, traduz bem o momento que ele está vivendo. Nascido e criado em uma fazenda em Ponta Grossa, no interior do Paraná, Igor lutou bastante para ser ator. E consagra sua vitória estreando na TV como o grande vilão da novela “Flor do Caribe” (Globo). “Eu me sinto vencedor. Fiz muito teste, tomei muito ‘não’, criei expectativas, mas tudo leva a crer que tem um momento certo para as coisas acontecerem”, comemora.

Filho de evangélicos, Igor cresceu em uma fazenda ao lado dos pais e de três irmãos. Com 17 anos, resolveu ir para São Paulo tentar trabalhar como modelo. Não deu certo. Depois da experiência frustrada voltou para a casa dos pais. No Paraná, chegou a apresentar um programa de variedades e de turismo em uma TV a cabo local e cursou jornalismo, faculdade que não chegou a concluir.

Aos 22, decidiu investir na atuação e se mudou para o Rio de Janeiro, onde mora atualmente em uma ampla casa no Alto da Boa Vista com a mulher, a também atriz e cantora Aline Wirley (do grupo Rouge), 31, e aderiu ao life style carioca: corre pelo bairro, toma água de coco na praia e curte as belezas naturais da cidade. ”Sempre quis morar aqui por ter uma identificação muito grande com a natureza. Fui criado no interior, no mato…”, divaga o ator em entrevista à CONTIGO!.

