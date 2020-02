“Eu já perdoei o Tony muito antes”, diz Scheila Carvalho sobre traição do marido

Scheila afirmou já ter perdoado o marido antes de participar do reality show

Foto: Reprodução / Instagram

Scheila Carvalho, 39, quebrou o silêncio neste domingo (18) e finalmente falou sobre a traição do marido Tony Salles, 31, com a empresária Kamyla Simione, 27. Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record, a morena afirmou que já tinha conhecimento do fato, que teria acontecido há algum tempo.

“Eu não sabia da exposição. O fato ocorrido eu já sabia, já faz um tempo, e eu já havia conversado com meu marido”, revelou Scheila. “Já passamos por vários problemas e dificuldades, mas a mídia não tem que saber disso”, continuou.

Quando questionada sobre um momento no reality show em que afirmou já ter sido traída e ter perdoado, a morena confirmou se tratar do mesmo episódio. “Deus é tão maravilhoso que parecia que já estava encaminhando as coisas por eu não estar do lado de fora e não poder me defender nem defender o meu marido. Essa pergunta veio justamente para mim e eu fui super sincera”, explicou.

Scheila garante que perdoou o marido. “Já perdoei faz tempo. Esse fato aconteceu antes que eu entrasse na Fazenda e trouxeram a tona”, contou a morena, que demonstrou estar irritada com a situação.

“Eu fiquei muito chateada porque isso ofendeu minha moral, a moral do meu marido, e de alguma forma me atrapalhou no jogo”, desabafou. “Isso não vai ficar impune”, complementou.

Quando questionada sobre as providências que pretendia tomar, Scheila foi certeira: “já estão sendo tomadas pelos nossos advogados”, falou.

Ao falar sobre o marido, a ex-dançarina do Tchan foi puro elogios, sem demonstrar sinais de mágoa. “É um pai exemplar, um marido que corre atrás, que trabalha pra caramba. Nunca dependeu da mãe, nunca dependeu de mim, tudo que a gente constrói é junto. Tudo isso que falaram não é Jorge Antônio da Silva Santos“, elogiou.

Scheila terminou a entrevista em um tom esperançoso. “O mais importante é daqui para frente. Eu acredito na renovação da minha família, da nossa força. O tempo vai dizer que eu estou certa, que eu conheço o marido que tenho”, disse. A morena respirou fundo e finalizou: “Quem perdoa é forte e quem esquece é feliz”.

Entenda o caso

Scheila Carvalho estava confinada há um mês em A Fazenda, da Record, quando a confusão envolvendo o seu marido, Tony Sales, e Kamyla Simioni veio à tona. No final de julho a empresária mineira publicou uma foto em seu perfil no Facebook na qual aparece beijando o cantor.

Na legenda, a moça sugeria que o caso era recente, o que causou comoção geral entre os fãs de Scheila nas redes sociais. “Se eu fosse a Scheila Carvalho daria um jeito de sair rápido da fazenda”, escreveu Kamyla na ocasião.

Incomodado com a repercussão que a imagem causou na internet, Tony, que é casado com a ex-dançarina desde 2007, mas mantém um relacionamento de 11 anos com ela, resolveu usar sua conta no Instagram para desabafar.

Ele admitiu ter tido um affair com a jovem, mas disse que se tratava de um caso do passado e chamou Kamyla de oportunista. O cantor também conseguiu na justiça uma liminar que proíbe a empresária de citar o seu nome ou da sua esposa.

Após a saída do reality show, Scheila foi informada da repercussão da traição por uma psicóloga do programa e pelo próprio marido, por telefone.

Apesar de ter declarado que não iria usar o caso para se promover, a morena pretende agir judicialmente e mover uma ação indenizatória contra a ex-amante do marido.