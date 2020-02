”Estou sim com ela, pode confirmar, é oficial”, diz Neymar sobre namoro com Bruna Marquezine

O jogador se prepara para assistir a namorada, desfilando pela Grande Rio ao lado de Pedro Scooby e Luana Piovani

Foto: Movimento Fixo / AgNews

Enquanto Neymar se divertia no camarote Brahma, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, ele confirmou o seu namoro com a atriz Bruna Marquezine. “Estou sim com ela, pode confirmar, é oficial”, disse o craque do Santos, que na ocasião, estava com os amigos Pedro Scooby e Luana Piovani na folia carioca.

Antes de confirmar aos jornalistas o seu romance com a atriz, Neymar havia dado uma pista de que estaria apaixonado. ”Meu coração está preenchido. Está preenchido por toda a minha família”, disparou o jogador com um risinho.

Mesmo confessando que sua musa do Carnaval é Sabrina Sato, Neymar viajou para o Rio de Janeiro para ver a namorada brilhar pela primeira vez no Carnaval carioca. Bruna será um dos destaques da Grande Rio.

No último domingo (10), os rumores do namoro aumentaram depois que Bruna Marquezine foi ao Pacaembú, em São Paulo, para assistir o jogo do time do namorado contra o Paulista. Ela assistiu atenta às jogadas do craque e até se assustou quando Neymar levou uma falta.