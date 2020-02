Escrito nas Estrelas: Vicente teve um caso com a falecida mulher de Ricardo

Ricardo pede ao amigo médium para

conversar sobre vidas passadas

Foto: Divulgação – Rede Globo

Uma revelação feita por Sofia (Zezé Polessa) à filha, Beatriz (Débora Falabella), pode indicar a razão dos conflitos entre Ricardo (Humberto Martins) e Francisca (Cássia Kiss), inclusive no dia da morte da mulher. A perua conta à aprendiz de vilã que a falecida esposa do médico foi apaixonada por seu marido, Vicente (Antonio Calloni). E tudo indica que o triângulo amoroso vem de vidas passadas.

Um indício é que o pai de Daniel (Jayme Matarazzo) encontra a misteriosa máscara usada por Vicente em seu consultório e sofre mais uma regressão de memória ao tocar nela.Ricardo se perturba de tal forma que chega a sentir uma forte dor no peito. Viviane (Nathalia Dill) é quem acode o médico e fica muito aflita com a saúde dele. O espírito de Daniel assiste a reação da garota e preocupa os mentores ao afirmar que não aceitará ver a jovem envolvida com seu próprio pai.

Depois que se acalma, Ricardo pede ao amigo espírita para conversar com ele sobre vidas passadas. Vicente começa a explicar, mas o doutor se incomoda e desiste de abordar o assunto. Será que o médium e não Ricardo é o verdadeiro pai de Daniel?