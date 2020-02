Escrito nas Estrelas: Ricardo e Viviane se beijam

O beijo acontecerá durante

um passeio romântico

Foto: Renato Rocha Miranda/Rede Globo

Disposto a impedir qualquer tentativa de aproximação entre Viviane (Nathalia Dill) e Ricardo (Humberto Martins), o espírito de Daniel (Jayme Matarazzo) atrapalha os planos do pai de ensinar a garota a dirigir. Porém, não consegue impedir que o médico a leve para um passeio de barco.

Athael (Carlos Vereza) tenta intervir, contando a Daniel sobre a encarnação que ele teve com os espíritos de Ricardo e Viviane, em Toledo, mas o rapaz se recusa a acreditar. Ele foge transtornadoao descobrir que, no passado, disputou a jovem com o pai e o matou.

Encantada com o passeio, Viviane pede a Ricardo que pare o barco em uma bela praia. E lá, os dois acabam trocando o primeiro beijo.

Furioso, Daniel vai ao encontro deles. Pressentindo problemas, Athael, Francisca (Cássia Kiss) e Seth (Alexandre Rodrigues) rezam pelo atormentado espírito. No plano terreno, Madame Gilda (Jandira Martini) também percebe que algo ruim está para acontecer e faz uma oração, pedindo proteção para o casal.

Nesta hora, Ricardo tenta voltar com Viviane, mas Daniel faz o motor da embarcação parar. Com o impacto, o doutor bate a cabeça e cai desacordado no mar, ficando à beira da morte.