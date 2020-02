Escrito nas Estrelas: Espírito de Daniel se volta contra Ricardo

Mesmo em planos diferentes, Ricardo e Daniel vão disputar o amor de Viviane

Foto: Divulgação

O envolvimento cada vez maior do espírito de Daniel (Jayme Matarazzo) com Viviane (Nathalia Dill) começa a preocupar seus mentores no Plano Espiritual. Daniel confessa a Seth (Alexandre Rodrigues) que está apaixonado pela jovem, deixando o anjo tenso. Francisca (Cássia Kiss) e Athael (Carlos Vereza) explicam ao rapaz que ele tem de esquecer o que sente por Viviane. Já Ricardo (Humberto Martins) também já não disfarça sua atração pela garota. Sempre que pode, ele a olha embevecido e não para de ter sonhos sobre a antiga encarnação de ambos, o que o deixa no maior conflito.

Só que o destino começa a agir para aproximar o médico e Viviane. Primeiro é Antonia (Suzana Faini) que comenta com Gilmar (Alexandre Nero) que Viviane deveria ser a mãe do herdeiro de Daniel. O próprio Ricardo chega a trocar o nome de Beatriz (Débora Falabella) pelo de Vitória ao falar da inseminação, deixando o vilão todo animado.

Para ficar mais perto da garota, o doutor arruma um emprego para ela na clínica. A aproximação perturba Viviane, principalmente depois que Madame Gilda (Jandira Martini) confirma à moça: ela será a mãe do bebê de Daniel. O espírito do rapaz trabalha para isso, mas vai se revoltar ao confirmar o interesse do pai pela menina que tanto ama.