Escrito nas Estrelas: Daniel descobre que Ricardo se apaixonou por Viviane

Daniel ficará incomodado com a

aproximação entre Ricardo e Viviane

Foto: Márcio de Souza/ Rede Globo

A proximidade cada vez maior entre Ricardo (Humberto Martins) e Viviane (Nathalia Dill) deixa Daniel (Jayme Matarazzo) bastante incomodado. Preocupado, Athael (Carlos Vereza) avisa Francisca (Cássia Kiss) que ela precisará ajudar o espírito do filho quando ele descobrir o segredo de seu passado.

Um dia, o jovem fica abalado ao ver a foto de sua antepassada Valentina e da cidade de Toledo, e recebe o apoio da mãe, que o leva para assistir a uma aula no Plano Espiritual. Ao perceber que o rapaz ficou mais calmo, Athael comenta que, se ele aceitar sua condição de espírito, poderá ser feliz no mundo em que vive agora.

As lembranças do passado em outro plano continuam perturbando Ricardo que, certa vez, ao ver Viviane dormindo, tem mais uma visão de sua encarnação anterior. O médico comenta o fato com Vicente (Antonio Calloni) e diz acreditar que a jovem é a reencarnação de Valentina, esposa do antepassado que ele vê em seus sonhos.

Ainda meio abalado com tudo isso, Ricardo leva Viviane para Petrópolis e conta por que Francisca morreu. E se comove com o apoio da moça, que chega a beijá-lo no rosto com carinho. Do além, Daniel não se conforma ao ver o pai se entendendo bem com a jovem, e fica transtornado quando escuta Madame Gilda (Jandira Martini) contando a Viviane que Ricardo está apaixonado por ela.