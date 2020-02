Escrito na Estrelas: Daniel tenta impedir que Beatriz seja mãe de seu filho

Daniel continuará tentando influenciar

na vida de seus parentes

Foto: Divulgação

A interferência de Daniel (Jayme Matarazzo) na vida de sua família terrena começa a preocupar Seth (Alexandre Rodrigues), o mentor espiritual dele. Tanto que o anjo resolve pedir o aconselhamento de Athael (Carlos Vereza) e orienta o jovem a se manter afastado de seus parentes.

Daniel, entretanto, não consegue seguir a orientação. Inconformado com a escolha de Beatriz (Débora Falabella) para ser mãe de seu filho por meio de inseminação artificial, o espírito do rapaz se revolta ao ver a ex-namorada se vangloriando do plano para enganar Ricardo (Humberto Martins) e reclama com ela. Beatriz não ouve e nem vê Daniel, mas sente um mal-estar. Seth repreende o moço e se inquieta ainda mais quando ele diz que não terá força para permanecer distante daqueles que ama.

Horas depois, Daniel se encontra com Viviane (Nathalia Dill) em sonho e pede que ela seja a mãe de seu filho. A menina acorda nervosa e vai com o cachorro Pepê (Juca Bala) até a biblioteca em busca de um livro sobre o qual Daniel lhe falou no sonho. Ricardo flagra os dois lá e se surpreende. Achando que a garota está querendo estudar, o médico decide matriculá-la num supletivo, deixando-a encantada com sua atitude.