Erick Jacquin faz revelação sobre o SBT

Erick Jacquin está prestes a estrear a segunda temporada de Pesadelo na Cozinha, seu reality show na Band. No programa, ele ajuda donos de restaurantes quase falidos a se reerguerem.

Ele sabe bem como é estar nessa situação. Antes de ser convidado para integrar o júri do Masterchef, o profissional enfrentava uma situação bem difícil em seus negócios.

“O MasterChef salvou a minha vida. Foi a grande oportunidade de voltar por cima, de me reinventar, mas não imaginava que chegaria a esse ponto”, diz ele ao UOL.

Antes de fechar com a Band, no entanto, ele chegou a negociar com o SBT. “Um diretor queria fazer, mas me falou: ‘Você não fala português, então não dá’. Ele não me aceitou e, graças a Deus, porque hoje se falo bem português eu poderia receber menos. O meu negócio é o meu sotaque. Isso é o que fez o sucesso do meu personagem. É o tompero que todo mundo fala.”

