Erasmo Carlos faz primeiro show após morte do filho

Tremendão inicia turnê para divulgar novo álbum

Foto: LéoMarinho/AgNews

O eterno Tremendão voltou aos palcos na noite deste sábado (24), exatamente 10 dias após a morte do filho mais velho, Carlos Alexandre Esteves – ou Gugu, como Erasmo gostava de chamá-lo. Realizado no Vivo Rio, no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, o show marca o início da turnê Gigante Gentil, nome do mais recente álbum do cantor e compositor.

Durante a apresentação de quase uma hora e meia, Erasmo Carlos cantou grandes sucessos da carreira, como Festa de Arromba, É proibido fumar, Pode vir quente que eu estou fervendo e Fama de mau, além de músicas do novo disco, como Amor na rede e Sentimentos complicados, feita em parceria com Caetano Veloso. Mas foi ao tocar o clássico É preciso saber viver, que o cantor se emocionou, chorou e abriu o coração: “Cada acorde deste show foi feito para ele. Acredito que é o que ele gostaria que eu fizesse. O show tem que continuar. A música tem sempre que continuar”, desabafou Erasmo ao fim da canção.

O Tremendão também aproveitou o momento para agradecer ao apoio dos fãs nos últimos dias: “Confesso que é muito complicado estar aqui depois do que aconteceu. Não tenho nem palavras para agradecer o carinho todo que eu tenho recebido nesses dias todos, do Brasil inteiro. São os colegas, as redes sociais… Tudo é uma corrente muito grande que deu força, a mim e à minha família, para suportar nossa dor. Obrigado a todos. Até sempre!”, finalizou.