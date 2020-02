Entrevista com Lázaro Ramos

Lázaro Ramos

Foto: César França

Como o Masetto de “Decamerão – A Comédia do Sexo”, Lázaro Ramos interpreta um picareta, metido numa aventura sexual quentíssima com Monna (Deborah Secco). Fora do ar, ele dá gargalhadas ao falar do personagem, que usa o sexo como uma arma. “É uma forma de ter poder sobre outra pessoa mesmo”, opina o ator de 30 anos, que vê o sexo como algo importantíssimo numa relação. “Mas, às vezes, a necessidade é de apenas um abraço”, pondera o namorado de Taís Araújo (com quem foi casado por quatro anos).

Por causa do sexo, Masetto arruma duas aliadas, Monna, sua amante, e Tessa (Drica Moraes).

É, o sexo dá poder para conquistar alguma coisa.



Você já usou o sexo para conseguir algo?

Não. Mas o sexo é uma forma de se ter poder sobre a outra pessoa. Nem que seja para receber mais carinho, ter um companheiro mesmo. O sexo também é uma moeda. Claro que pode se usar de uma forma mais pejorativa, como a gente vê nas novelas. Há o vilão que quer conquistar a empresa do inimigo dele e transa com não sei quem. Mas na vida também é isso: é troca. O poder da troca.



E qual a importância do sexo numa relação?

Ah, acho que é muito grande, é importantíssimo. É o momento de trocar afeto, intimidade… Conta bastante. Não saberia responder, por exemplo, qual a porcentagem (risos). Não saberia dizer porque, às vezes, a necessidade da gente pode ser apenas de um abraço, né? Isso também conta numa relação. Às vezes, é um abraço, um beijo e, outras vezes, é um sexo pesado.



Você interpreta um falso padre e transa com várias mulheres. Temeu a reação da igreja?

Não, mesmo porque o tempo todo, na série, está sendo avisado que ele não é padre e, no

terceiro episódio, ele foi punido por isso (risos).

Como foi voltar a Decamerão (o projeto piloto foi exibido pela Globo no início do ano)?

É uma alegria, porque novela é uma gincana. Você fica ali durante um ano, fazendo um esforço tremendo, que é muito prazeroso também, mas… Devo confessar que, depois de fazer duas tramas seguidas (Cobras & Lagartos e Duas Caras), é muito bom participar de duas séries, como estou fazendo. Neste ano, felizmente, só estou em Ó, Paí, Ó e Decamerão, dois processos tranquilos. E, nos dois casos, trabalhando com amigos. Acho, inclusive, que dá uma energia maior para continuar suportando um esquema mais pesado, como é o de uma novela.

É a terceira vez que você trabalha com a Deborah…

É, a gente trabalhou em Homem Objeto, no Fantástico, no filme Meu Tio Matou um Cara e, agora, Decamerão. É muito legal! Deborah é uma delícia de pessoa. Ela consegue servir à sensualidade de uma maneira muito elegante. E acho que isso é uma qualidade rara numa atriz, porque sempre tem uma exposição, geralmente há uma fantasia das pessoas em relação a isso. Pode-se perder a elegância facilmente… Deborah tem essa qualidade e consegue nuances diferentes.



“Decamerão – A Comédia do Sexo” junta sexo e comédia. Você já passou por uma situação assim?

Minha vida é uma comédia (risos). A parte mais cômica… Aí, já vou incluir relação de ficar, sexo ou amizade. É que sempre quando alguém fala comigo, penso antes numa piada. E isso é um problema, porque as pessoas não me conhecem. Às vezes, falo uma piada, mas só é engraçada para mim (risos). Na adolescência, quando você está ficando com uma menina, tem aquela expectativa, sei lá… de você ser o cara… Então, você é o engraçadão… A menina vai lhe dar aquele beijo e você fala: “Hum, que gostosinho!” Aí, é uma coisa que não cabe muito bem numa sensualidade, né (risos)?

Voltando a falar de trabalho… Quais são os projetos para depois de Decamerão?

O Espelho (programa que o ator apresenta no Canal Brasil) continua, tem o filme “Amanhã, Nunca Mais”, que deve estrear no segundo semestre. E a terceira temporada de “Ó Paí, Ó”, que a gente vai começar a gravar agora.

Você vai ficar um mês na Bahia e Taís já está gravando a próxima novela das 9. E como fica o namoro?

Ah, a vida de ator é assim mesmo. A gente, o tempo todo, está com uma rotina que é agitada. Mas damos um jeito. E, às vezes, favorece, porque dá saudade, não fica na rotina.