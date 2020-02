Entrevista com José Mayer

José Mayer

Viver a Vida traz no elenco belos homens como Thiago Lacerda, Rodrigo Hilbert, Mateus Solano, Max Fercondini, Carlos Casagrande… Mas, para o posto de galã número 1 na trama de Manoel Carlos, José Mayer reina absoluto. Nada mal para quem está prestes a completar 60 anos no dia 3 de outubro. Para quem pensa que o ator mineiro vivencia algum tipo de crise, engana- se. Mayer, que viverá Marcos, par romântico de Taís Araújo, está satisfeito com o saldo do passar dos anos. “Para a minha faixa etária, eu estou bem. Acho que ainda dou um caldo”, brinca o eterno sedutor, que admite estar preparado para encarar outros tipos. “Talvez a hora de parar de ser o galã já se aproxime. Só o tempo dirá quando é o momento de sair de cena, pelo menos nessa função”, afirma.

Mais uma novela do Manoel Carlos, mais um galã garanhão…

Pois é… Mais um galã, mas com uma certa diferença. Agora, com alguns anos depois (risos). É a sexta parceria com o Maneco. Foram cinco novelas e uma minissérie. É muito bom verificar que foram todos sucessos, sem exceção. Essa predileção do Maneco, esse carinho com que ele me trata, é um elogio profissional enorme para mim. Eu o considero um dos grandes nomes da televisão brasileira, então, ser escalado por ele tantas vezes é estimulante.

Trabalhar com o mesmo autor faz com que o texto se torne familiar. Mesmo assim ainda é desafiante?

Muito. Nesta novela, Maneco e eu completaremos o milésimo capítulo, o que torna a marca interessantíssima. Mas o desafio sempre existe em se tratando de um novo trabalho. Atores em geral são inseguros, nunca estamos muito certos sobre nossa própria capacidade. Com isso, a insistência do Maneco em me escalar me prestigia e injeta uma grande dose

de autoconfiança.

É confortável voltar a viver o galã, depois de interpretar o lunático Augusto César de A Favorita (2008)?

Ter feito a novela do João Emanuel Carneiro foi muito interessante. Ele é um autor de outro talento, de outra natureza. Não há realismo no texto dele. João envolve o telespectador num redemoinho, numa sequência infindável de surpresas, de ações, de acontecimentos. É um frenesi. Mas ele não se detém muito na alma, na humanidade do personagem. Maneco não prioriza a ação, mas o sentimento. Cria personagens reconhecíveis, próximos da nossa experiência de vida. É claro que a diversão alienante revigora, nos livra do cotidiano. Mas Maneco, não. Ele faz questão de fazer da novela um espelho. Nesse sentido, eu o acho um autor muito interessante.

Não ter feito o galã da história, em A Favorita, chegou a incomodar?

De forma nenhuma. Esses personagens também são muito interessantes. Em geral, a história solicita muito deles também. São referenciais, papéis importantes na condução da trama. Nunca me queixo disso.

Tem vontade de fazer um papel totalmente diferente de você?

Tenho, eu preciso fazer isso. O tempo me faz caminhar… Daqui a pouco chegarei aos padres, aos avôs. Ser galã tem prazo de validade e eu saberei quando isso deve chegar ao fim (risos). Mas, por enquanto, tem funcionado. Essa história de um homem na minha idade ser apaixonado por uma mulher muito mais jovem é plausível. O amor não se explica muito, ele foge de padrões.

Você é noveleiro?

Não. Praticamente só vejo as novelas que faço. Tenho um carinho grande por Tieta (1989), por exemplo. Meu personagem, Osnar, era maravilhoso, muito divertido, gostei muito de fazê-lo.

Viver a Vida aborda a superação. Já viveu um momento em que precisou dar a volta por cima?

Não foi fácil entrar no mercado da televisão. Eu tinha uma carreira consolidada em Belo Horizonte e vir para o Rio de Janeiro para começar do zero foi um momento realmente crítico. Mas superação é uma palavra que existe na vida de qualquer pessoa. O cidadão comum tem que se superar no dia a dia. Por esse aspecto, Maneco vai encontrar uma ressonância muito grande por parte do grande público.

Como você convive com a tão comentada superexposição que a carreira de ator, geralmente, traz?

Não percebo grandes exposições da minha imagem. Nunca passei por isso, mas acho que as teria se tentasse transformar minha vida pessoal em espetáculo. Minha vida pessoal não interessa, de fato. A não ser uma ou outra informação que acho natural que o público tenha curiosidade a respeito. O espectador respeita minha privacidade e até mesmo a própria imprensa compreende e me respeita. Afinal, o trabalho é o que sempre deve interessar.

Mas você já confirmou que assédio feminino às vezes passa do limite…

De jeito nenhum. Eu costumo dizer que me assediam menos do que eu mereço (risos).