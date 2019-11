Enterro de Gugu acontece há exatos 10 anos do sepultamento de seu pai

Uma triste coincidência marca o enterro do apresentador Gugu Liberato, nesta sexta-feira (29), no Cemitério Gethsêmani, em São Paulo. Há exatos 10 anos, o jornalista estava sepultando o corpo de seu pai, Augusto Claudino Liberato, que morreu em 28 de novembro de 2009, depois de ser acometido pelo alzheimer. O enterro dele aconteceu no dia 29 de novembro de 2009, no mesmo local que Gugu é sepultado hoje. A família tem jazigo no cemitério Gethsêmani.

Depois do velório, que aconteceu nesta quinta e sexta-feira, o corpo do jornalista seguiu para o cemitério em um carro do corpo de Bombeiros. O filho do apresentador, João Augusto, acompanhou o trajeto dentro do veículo. Já Rose Miriam, mãe dos filhos do jornalista, as gêmeas Marina e Sofia e a mãe dele, dona Maria do Céu, fizeram o trajeto com uma van particular.

O apresentador Ronnie Von estava entre os familiares e amigos presentes no sepultamento de Gugu. Os fãs também fizeram questão de dar adeus ao jornalista tão querido. Cartazes, faixas e mensagens de carinhos foram destaques entre o público presente.

