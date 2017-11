No ‘Encontro’, convidada elogia o namoro de Fátima e ela responde

No programa Encontro com Fátima Bernardes de quarta-feira (22), a apresentadora recebeu duas amigas, Tabata e Fabiana, que criaram um canal no YouTube voltado para mulheres divorciadas após se separarem de seus companheiros. Com o assunto divórcio em pauta, a vida pessoal de Fátima também foi colocada em pauta.

A apresentadora pediu para que Tabata desse algumas dicas para quem está passando por um divórcio: “Dá umas dicas para seguir o baile, para as pessoas seguirem o baile“, pediu a famosa a apresentadora. A expressão “seguir o baile” significa partir para outra após o fim de um relacionamento. A convidada, então, respondeu: “Seguir o baile, vamos lá… Se bem que, Fátima, desculpa, mas você está seguindo o baile muito bem!“, disse, se referindo ao relacionamento recém-assumido da apresentadora com Túlio Gadelha.

Fátima caiu na gargalhada e respondeu: “Digamos que o baile foi longo, mas… o intervalo do baile foi longo, mas eu estou querendo pegar as dicas todas que vocês têm para dar!“. Assista aqui o diálogo.