Em rara aparição, Murilo Rosa passeia com a família em shopping no RJ

O final de semana já acabou, mas isso não impediu o ator Murilo Rosa de curtir o tempo livre com sua família. O artista foi passear com sua esposa, Fernanda Tavares, e seus filhos Artur Rosa, 6, e Lucas Rosa, 11.

A família foi fotografada curtindo o shopping Village Mall da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ator foi clicado segurando o caçula Artur nos braços. Fernanda, com quem é casado desde 2007, estava ao lado, com o filho mais velho.

Murilo está no ar com a novela “Orgulho e Paixão”.

Confira as fotos:

