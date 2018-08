Em rara aparição, Claudia Ohana posta foto com o neto

Claudia Ohana, 55, usou sua conta no Instagram para comemorar, com uma linda foto, o aniversário de seu neto Arto. O pequeno faz aniversário no Dia do Ator, 19 de agosto, e a atriz demonstrou carinho pelas duas datas no post.

Arto é filho de Dandara, filha da atriz, e tem um irmão mais velho, de 13 anos, Martim.

Sobre o novo ano do neto, Claudia comentou: “Ontem foi aniversário do pequeno Arto! Arto, arteiro, nasceu no Dia do Ator. Muito amado! Muito fofuxo!”.

Confira:

