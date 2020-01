Em papo sobre religião no BBB19, Paula declara que não “entende” ateus

A torneirinha de frases questionáveis da participante Paula no BBB19 continua ligada e jorrando várias declarações para o desespero da internet. A mais recente ocorreu nessa tarde, e trouxe a sister comentando o que acha sobre ateus.

Estava rolando uma conversa sobre religião na casa, até que o assunto chegou ao tópico das pessoas que não acreditam em deus algum e que não têm religião. A sister explicou que ela até respeita, mas não consegue entender.

Paula listou várias outras religiões que trazem figuras superiores, como espiritismo ou budismo, mas o problema é com ateus mesmo. “Eles acham que a essência deles é qual? É tão bom ter Deus para poder saber que ele fez as coisas“. Seus companheiros de papo, Elana e Alan, concordaram com a sister.

“Tem que ter alguém. O ateu, como que não acredita em nada? Como é que tudo isso foi feito?“, questionou a sister ao perceber que mais gente estava concordando com ela.

Embora tenha demonstrado um suposto respeito por outras religiões, vale lembrar que Paula já fez comentários classificados como Intolerância com religiões de matriz africana, tanto que o Decradi vai aguardar a eliminação da sister para tomar depoimento dela a respeito do que foi dito.