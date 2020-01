Em Jogo da Discórdia, Rodrigo surpreende com a mais lúcida visão do BBB19

Como acontece com alguma frequência às segundas-feiras, rolou mais um Jogo da Discórdia no BBB19. Para quem não sabe, se trata de uma dinâmica que rola com o intuito de aflorar as rivalidades e intrigas entre os participantes, e no jogo desta semana eles precisaram elencar os protagonistas, vilões e figurantes do BBB19. E, em meio a um monte de visão absurda, Rodrigo chamou a atenção por assistir ao mesmo programa que nós, o público.

Boa parte dos brothers demonstrou uma visão bem incoerente de jogo, normalmente se colocando como protagonista. Tereza, por exemplo, criou uma narrativa completamente surreal na qual ela é a protagonista do BBB19, com Carolina Peixinho como sua arqui-inimiga. Já Maycon também se colocou como protagonista, tendo Danrley como seu rival direto.

Veja também



Na hora de Rodrigo brincar, Tiago Leifert lembrou que essa é justamente a profissão dele. O brother é dramaturgo e entende bastante sobre o papel de cada elemento de dramaturgia, e durante a dinâmica mostrou ter um olhar bem certeiro do jogo.

Para começar, ele colocou Danrley como protagonista e Elana como coadjuvante. Como vilão direto, Maycon foi o escolhido. Até mesmo a visão de figurantes foi muito acertada, com Rodrigo julgando Alan e Hariany meio plantas no reality.

Entre os coices da noite vale mencionar Gabriela, que colocou Maycon como figurante alegando que não gostaria de assistir a algo que faça as piadas e comentários que ele faz. A julgar pela reação das pessoas após o jogo, a discórdia foi plantada com sucesso!