Em Família: Virgílio e Helena renovam os votos de casamento

Helena e Virgílio finalmente vivem clima de amor

Foto: TV Globo/Divulgação

Depois de 20 anos com o passado atormentando a sua cabeça, Helena (Julia Lemmertz), enfim, se livra da sombra de Laerte (Gabriel Braga Nunes) de uma vez por todas. Mas, antes, a última lembrança que ela guardava dessa época, a medalha da fênix, quase acaba com seu casamento com Virgílio (Humberto Martins).

Presente dado pelo flautista como prova do amor eterno no passado, o objeto leva o casal a discutir feio, após o artesão vê-lo com a esposa e fazer um escândalo, já que ela havia jurado ter se livrado da medalha junto com todas as outras lembranças do passado que guardava em seu quarto.

Após desabafar com o marido e prometer que, a partir daquele momento, Laerte nunca mais interferirá na vida dos dois, Helena faz uma declaração de amor para Virgílio e o casal renova os votos de casamento e vive feliz ao lado de Luiza (Bruna Marquezine), que, a essa altura, também estará livre do flautista, após tomar consciência de que ele é o mesmo possessivo, agressivo e doente da segunda fase da novela.