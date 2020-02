Em Família: Virgílio confronta Helena e pensa em se separar dela

Virgílio começa a pensar em separação

Foto: TV Globo/Divulgação

Com seu jeitinho manso, Virgílio (Humberto Martins) pergunta a Helena (Julia Lemmertz) assim que ela chega do enterro de Itamar (Nelson Baskerville) como foi o reencontro com a família.

Na verdade, quer saber sobre Laerte (Gabriel Braga Nunes), mas ela se faz de desentendida e diz que está com pressa porque precisa ir à casa de leilão.

O artesão fica andando atrás da esposa pela casa, enquanto a leiloeira se arruma. Até que não aguenta e pergunta sobre o flautista. Ela, claro, fala mal do primo.

Mais uma vez, Virgílio diz que a mulher só vê o lado ruim do passado e que houve o bom também: ficaram juntos e Luiza (Bruna Marquezine) nasceu.

Helena pega a bolsa para sair. Não suportando o descaso, Virgílio pergunta em tom desafiador: “Olha para mim! Me responde! A sua infelicidade é por causa do passado ou por causa do futuro que você não teve com o Laerte?”

Irritada, ela solta um “não sei”. Depois, o questiona, com raiva: “Nunca pensou que sua felicidade foi construída em cima de uma tragédia? Fica feliz com isso?”

“Eu não sou tão feliz quanto você imagina! Também poderia ter feito outras escolhas”, responde Virgílio, deixando claro, em seguida, que sempre pensou em se separar.

A leiloeira não se dá por vencida. “Ainda tem tempo para isso”, dispara e sai porta afora. E Virgílio conclui que o melhor mesmo é jogar tudo para o alto. Só não sabe se terá coragem.