Em Família: Juliana vende seu corpo a Jairo para ficar com a “filha” Bia

Juliana está cada vez mais maluca

Foto: Agora, sim, Juliana (Vanessa Gerbelli) vai pirar de vez. Iolanda (Magdale Alves), mãe da falecida Gorete (Carol Macedo), resolve levar a neta, Bia (Bruna Faria), para morar com ela. Só no outro dia a irmã doidona de Chica (Natália do Valle) revê a criança, que é levada até ela pelo pai, Jairo (Marcelo Mello Jr.), para uma visita apenas.

Desnorteada, Juliana implora ajuda à família, insistindo que não pode viver sem a sua filha de coração.

Cada vez mais irritado com toda aquela situação, Nando (Leonardo Medeiros) diz à ex-esposa que ela precisa escutá-lo. E reforça mais uma vez: Juliana não tem direito algum sobre Bia. “Infelizmente, minha querida, o Jairo tem o pátrio poder. Só ele pode decidir o futuro dessa criança. E, caso queira colocá-la para adoção, a avó pode pedir ao juiz a guarda da menina. E você irá perder a parada, pois a Justiça dará causa ganha aos parentes.” Ao ouvir tudo isso, Juliana se descontrola ainda mais. Se é que isso é possível (rsrsrsrs)!

“Se é assim, vou fugir com a Bia para Goiânia. Fico lá com a minha filha!!!”, dispara a piradona.

Nando grita com a ex e afirma que ela deve ser internada. “Você precisa de tratamento! Isso que está sugerindo é sequestro! Caso faça alguma coisa, vou denunciá-la à polícia.”

Chica, que assiste a tudo chocada, pede para Nando ir até sua casa esfriar a cabeça. E, depois, solicita a Jairo que passe em seu lar no outro dia para resolverem o assunto sem brigas.

Porém, na manhã seguinte as coisas só pioram. Isso porque Nando puxa a ficha corrida de Jairo, constata que ele é criminoso, e avisa o próprio pilantra: nem ele nem Juliana, ou qualquer pessoa da família Fernandes, vai “comprar” Bia para que a ex possa adotá-la!

Jairo fica surpreso e mente dizendo que nunca pediu dinheiro a Juliana para deixar a filha com ela. O advogado, porém, é taxativo: sabe que o pilantra está se aproveitando da situação e o manda sumir do mapa com a menina.

Ao deixar o prédio, Jairo passa na casa de Juliana e conta tudo a Guiomar (Jéssika Alves). A empregada diz que ele não pode sumir e deixar Juliana sem ver Bia. Os dois nem percebem que a patroa está ouvindo toda a história.

Decidida, Juliana pede para Jairo esperá-la, pois vai provar que pode conseguir o dinheiro que ele está exigindo e muito mais. E, para que o rapaz não fuja, Juliana o tranca em seu quarto e segue para um leilão de joias muito valiosas comandado por Helena (Julia Lemmertz).

Lá, sem que ninguém perceba, a recalcada do Leblon rouba um bracelete de diamantes e na sequência o mostra a Jairo, assegurando que é seu.

Ju diz que a peça vale mais de R$ 120 mil, e que vai penhorá-la para dar a grana a ele. Ela quer provar ao malandro que tem dinheiro, mas que precisa de mais tempo para levantar a quantia que ele está pedindo em troca de Bia.

Durante a conversa, Juliana percebe os olhares maliciosos de Jairo para seu decote e suas pernas. Sendo assim, ela o seduz e pergunta se pode lhe dar um beijo de amizade. Antes mesmo que o sacana responda, a surtada vai na direção dele toda sensual e o beija próximo à boca.

Juliana percebe que Jairo a deseja e que quer avançar o sinal. Mas, esperta, finge não entender. Nesse exato segundo, os dois são surpreendidos pela campainha. É Helena, que percebe a ausência da joia e deduz que a tia a pegou por “engano”. Ela não quer acreditar que Ju tenha roubado a própria loja da família.