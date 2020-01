Em Família: Jairo morre e Juliana volta para Nando

Jairo terá final trágico e Nando ficará livre para reconquistar Juliana

Foto: TV Globo/Divulgação

Se tem alguém que nunca abandonou Juliana (Vanessa Gerbelli), é Nando (Leonardo Medeiros). E não será diferente quando ela entrar em trabalho de parto.

Sem localizar Jairo (Marcello Melo Jr.), a dona de casa pega um táxi com Guiomar (Jéssika Alves) e segue para a maternidade. Logo após, o advogado fica sabendo do que aconteceu e corre para o hospital.

Sozinha na sala de parto, Juliana fica com medo de que algo ruim aconteça. E é nesse momento de agonia que o ex-marido surge e segura sua mão. Mas o clima de paz dura pouco. Jairo chega e quase surta ao ver o rival com a esposa. Enquanto ele e Nando trocam ofensas, Juliana dá à luz um menino, batizado de Arthur.

Apesar do esforço de Jairo para ser um bom pai e marido, um trágico destino o aguarda. Ao entregar um botijão de gás a uma cliente, ele sofre um acidente com a moto, que explode e o mata. Nando, então, se reaproxima da ex e lhe pede uma nova chance. Para conquistá-la de vez, ele convence Yolanda (Magdale Alves) a dar a guarda de Bia (Bruna Faria) a ele e Juliana, e, assim, os dois reatam o casamento e criam juntos os filhos de Jairo.