Em Família: Enciumado, Cadu briga com Marina

Cadu e Marina

Foto: TV Globo/Divulgação

Cadu (Reynaldo Gianecchini) aparece de surpresa na reunião da escola de Ivan (Vitor Figueiredo), mas acaba encontrando Marina (Tainá Müller) lá e se enfurece. “O que ela está fazendo aqui? Só vejo pais e mães! A mãe do Ivan é você. E ela? Agora ela é que é o pai do meu filho?”, Cadu pergunta a Clara (Giovanna Antonelli), deixando a amiga totalmente desconcertada.

O casal protagoniza o maior barraco e fala em fim da união.

Incomodado, ele vai ao estúdio para ter um “papo reto” com Marina. Os dois brigam feio por causa de Clara e Cadu passa mal no meio do bate-boca.