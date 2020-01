Em Família: Clara e Marina se casam e têm uma filha!

Finalmente, o tão esperado beijo entre Clara (Giovanna Antonelli) e Marina (Tainá Müller) acontece e em clima de delicadeza e romance quando a fotógrafa pede a amada em casamento.

Um dia a artista compra um par de alianças e, seguindo o ritual dos apaixonados, promete a Clara amor eterno.

Vanessa (Maria Eduarda de Carvalho) vê a cena, acha tudo muito cafona e dispara: “Ai, que pedido ridículo e careta!”. Marina e Clara discutem com Van, que sai do estúdio chateada.

Nessa hora, Clara se surpreende. “Você está me pedindo em casamento de verdade?” E Marina responde: “Estou. Achou que fosse brincadeira? Não quer?”, questiona, recebendo um sonoro “sim” da namorada.

Marina, então, pega a mão direita de Clara, põe a aliança e beija a joia. As duas ficam por um tempo ali, emocionadas e abraçadas.

Enfim o tão esperado beijo gay acontece hoje, 30/06

Foto: TV Globo/Divulgação Só que agora Clarinha precisa contar a Ivan (Vitor Figueiredo) que está namorando uma mulher. Sendo assim, ela e Cadu (Reynaldo Gianecchini) procuram a pedagoga da escola do filho para que ela os oriente. Mal sabem eles que Ivan já percebeu tudo.

O único empecilho é: Cadu não quer seu herdeiro morando na casa de Marina, e isso balança um pouco os planos das moças. “O Cadu não quer ver o Ivan aqui, pois guarda mágoa de você. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas ainda tem a visão machista de que você arrancou a mulher dele. Não consegue perceber que nós já não estávamos bem quando você apareceu”, revela Clara.

Mas a mente de Cadu vai se abrir. Principalmente, quando Ivan contar à mãe que passar os dias ao lado do pai e das duas “namoradas” dele é bem divertido!

Rindo da história, Clara quer saber sobre o envolvimento do ex com Verônica (Helena Ranaldi) e Silvia (Bianca Rinaldi). Assim, ela descobre que Cadu gosta das duas e está bastante dividido. E comenta com o gato.

“Sei bem como é isso. Já estive nessa situação… Lembra quantas vezes te falei e você me desmereceu?”, brinca Clara. E o chef acaba confessando: “São duas mulheres incríveis, lindas, e eu sou incapaz de escolher”. Entretanto, Clara dá ao ex o mesmo conselho que Juliana (Vanessa Gerbelli) deu a ela: experimente e se envolva com as duas!

Com isso, Cadu acaba beijando Verônica e saindo com Silvia para programas culturais. E continua na dúvida… Clara, contudo, tem certeza de que a dona do coração do chef é Verônica e dispara: “Eu e a Marina vamos adotar uma menina após nosso casamento. Por que você não prova seu amor a Verônica dando um filho a ela? É uma linda maneira de dizer eu te amo!”, finaliza a ex, que passa a ser a melhor amiga e confidente de Cadu.