A apresentadora Eliana não mediu elogios ao falar da jornalista Fátima Bernardes durante o Programa Raul Gil, no último sábado (7), no SBT. Ao participar do quadro “Para Quem Você Tira o Chapéu?”, ela comentou a relação da colega global com o advogado pernambucano Túlio Gadêlha, além de fazer uma análise sobre a migração de Fátima dos noticiários para o entretenimento.

“Fátima saiu de um telejornal importantíssimo da Rede Globo de televisão, a número um, uma grande jornalista, saiu. Ela foi criticada, muitas pessoas achavam que ela não estava correta em ter saído. Entrou para o entretenimento e algumas pessoas também, a princípio, tiveram uma fase de adaptação com relação ao programa. Mas ela foi firme naquilo que acreditava e o programa é um sucesso”, comentou a artista.

“Passou por um outro momento de transformação na vida pessoal, assim como eu também já me separei uma vez, ela se separou depois de tantos anos, os filhos já grandes, depois de uma linda história com William Bonner. Recentemente, depois de um ano de separação, mostra para todo o Brasil o quão feliz está, passando mais uma vez pelos olhos atentos de algumas pessoas, que dizem ‘ah, esse rapaz é mais novo do que ela, e tudo mais’. Não importa”, opinou.

“O importante é que eles estão felizes e ela está, hoje, mais feliz do que nunca. Nunca é tarde para recomeçar. Ela está linda. É importante dizer que ela não está linda e feliz por causa dele, é porque a relação vai bem. Não é porque é um homem mais jovem, não é nada disso. É porque, eu acho, que a gente se renova quando a gente está feliz e a Fátima está num dos momentos mais felizes da vida dela”, derreteu-se Eliana.