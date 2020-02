Eliana e João Marcello Bôscoli reataram!

Eliana e João Marcello Bôscoli: após 3 meses de separação, o casal está junto novamente

Foto: AgNews

Após três meses separados, a apresentadora Eliana, do SBT, e o músico e empresário João Marcello Bôscoli, filho da saudosa cantora Elis Regina, estão juntos novamente! Os dois foram vistos almoçando no restaurante Azumi, no Rio, na sexta, 30 de abril.

A assessora de imprensa da artista, Cíntia Araium, confirmou que Eliana viajou à Cidade Maravilhosa para uma reunião de negócios e passaria o final de semana por lá. “Eliana gosta muito do Rio, tem curtido cada vez mais os finais de semana na cidade, onde tem diversos amigos. Se voltou com Marcello, não posso dizer, pois ela não fala sobre vida pessoal”, declarou Cíntia.

Um amigo do casal, contudo, confirmou que Eliana e João reataram, sim, e estão muito felizes. “Foi ótimo, pois ele estava sofrendo, até emagreceu”, contou nossa fonte, que prefere não se identificar.

Antes da separação, em janeiro, a estrela e o gato, irmão da cantora Maria Rita, ficaram juntos dois anos, inclusive morando na mansão dela em Alphaville, na Grande São Paulo, em um condomínio de luxo.

Com o coração batendo bem forte de novo e toda animada, Eliana já começou a preparar as surpresas para a festa de um ano de seu programa na emissora de Silvio Santos, prevista para o final de agosto. E também está cada vez mais entusiasmada com sua editora, a Master Books, especializada em livros de arte.

João foi o primeiro amor de Eliana depois que ela se separou do chef Edu Guedes, em abril de 2007.