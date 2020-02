Eliana como você nunca viu

“Tive de fazer um tratamento com fonoaudióloga para voltar a falar como uma mulher da minha idade”, diz Eliana sobre a mudança do público infantil para o adulto

Foto: Divulgação

A apresentadora Eliana é, sem dúvida, uma das artistas mais bem sucedidas do momento. Isso não é nenhuma novidade, certo? Mas nesta entrevista inédita, a estrela do SBT se revela por inteiro. Num papo muito franco e verdadeiro, Eliana, que completa 37 anos nesta segunda (22/11/2010), dá sua opinião sobre temas bastante polêmicos. Confira!

Troca da Record pelo SBT

Valeu muito a pena. O público que eu tinha na Record veio comigo e também agreguei o do SBT, que gosta de programas de auditório. Hoje estou jogando no time de peixes grandes como Faustão, Gugu Liberato, Silvio Santos… E o mais bacana é ter o reconhecimento na emissora que me deu a primeira oportunidade. Ainda me emociono quando encontro pelos corredores da casa algum profissional que me conheceu naquela época e me viu crescer profissionalmente.

Maior dificuldade ao fazer a transição de apresentadora infantil para apresentadora dominical

Foi mudar o meu tom de voz. Eu não percebia, mas depois de tanto tempo falando para o público infantil, minha entonação havia ficado meio tatibitate. Quando eu abria a boca para falar, minha voz saia fininha, como se eu tivesse acabado de ingerir um monte de gás hélio (aquele usado para encher balões de festas). Tive de fazer um tratamento com fonoaudióloga para voltar a falar como uma mulher da minha idade.

Filhos

Desejo ser mãe, sim, mas ainda não tenho preparo emocional para criar um filho. Por isso, ainda não tomei coragem para tentar engravidar. Quero constituir família, mas acho que tem de ser no seu devido tempo. Como a medicina, hoje, corre a nosso favor, acho que ainda posso esperar um pouco. Brinco que eu e o João Marcello preferimos continuar só treinando (risos).

Aborto

Esse foi um tema muito discutido na última eleição, mas sempre de forma equivocada. Sei que posso ser mal interpretada, mas em vez de querer mandar para a cadeia cada mulher que recorre ao aborto, o governo deveria tratar o assunto de forma mais ponderada, analisar caso a caso. Além disso, é essencial promover educação sexual nas escolas para informar as meninas e os meninos sobre o uso de contraceptivos e da camisinha. Só assim se evita que mais jovens engravidem precocemente.

Dois momentos no SBT: entrevista com o ídolo teen Justin Bieber e visita às Ilhas Galápagos

Foto: Divulgação

Já traiu?

Não.

Já foi traída?

Sim.

E o que fez?

Fiz o que toda mulher de caráter deveria fazer: encerrei o relacionamento na hora. Fidelidade é o mínimo que se pode esperar de um parceiro.

Já fez plástica?

Sim, no nariz, porque queria que ele fosse menor. Também apliquei Botox, mas não gostei do resultado. Hoje protejo o rosto com produtos importados da M.A.C. e da Guerlain. E de três em três meses, faço uma aplicação de laser 3D no rosto. É muito bom porque, além de eliminar as células mortas da pele, esse tratamento afina o rosto.

É verdade que você não toma sol há 10 anos?

Há 12 (risos). Eu sempre adorei o sol e o contato com a natureza, mas comecei a notar que depois que o bronzeado saía, minha pele ficava cheia de manchas. Achei melhor parar de tomar sol. Na TV eu pareço bronzeada porque uso uma espécie de pintura corporal, feita com um aparelho de autobronzeamento que trouxe do exterior.

Fica brava quando chamam você de Eliana Dedinhos?

Não fico brava, não. Tenho muito orgulho dessa música, pois ela ajudou a educar muitas crianças. Uma vez, uma profissional que trabalha na APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) veio me dizer que lá eles usavam a música dos Dedinhos para ajudar crianças especiais a superar problemas motores. Hoje, como madrinha do Teleton, sei a importância de um progresso desses para uma mãe.

Mas se lhe chamarem de Eliana Dedinhos…

Eu vou dizer que os “Dedinhos” viraram “Garras” (risos). Aquela menina que chegou no SBT sem nenhuma experiência se tornou uma apresentadora respeitada e uma empresária de sucesso (Eliana já chegou a ter 100 produtos com o seu nome).