Elenco de Sandy e Junior se reúne em fotos nostálgicas no show dos irmãos

A dupla Sandy e Junior realizou o maior show de retorno aos palcos na noite do último sábado (25). A apresentação ocorrida em São Paulo não só reuniu fãs dos irmãos, mas também o elenco e amigos dos artistas que fizeram parte do seriado da Globo, nos anos 2000, e registraram o momento em fotos bem nostálgicas.

Dentre os atores da série Sandy e Junior que estiveram presente, destacaram-se Fernanda Paes Leme, Paulo Vilhena, Karina Dhome, Bruna Thedy, Douglas Aguillar, Camila dos Anjos e José Trassi.

Em suas redes sociais, os atores do elenco do famoso seriado juvenil não deixaram de mostrar sua felicidade ao prestigiar o show dos cantores e ainda lembraram dos tempos em que trabalharam juntos.

“Galerinha + ou -“, legendou Fernanda brincou em seu post no Instagram. Junior até entrou na onda de celebração dos amigos. “Eba!! Tb saí na foto!“, escreveu o cantor em uma foto que aparece ao fundo, no telão do show.

Leia mais: Madonna erra nome de Bolsonaro e internet AMA novo apelido