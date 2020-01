Edson Celulari diz que não contracenará com Claudia Raia

Edson Celulari é Daniel, em Alto Astral, e viverá triângulo amoroso

Foto: Marcelo Brammer e Thiago Duran/AgNews A festa de lançamento de Alto Astral , próxima novela das 19h, está à toda em São Paulo, na Casa das Caldeiras. Animado, Edson Celulari demonstrou não ter nenhum problema em estar no mesmo elenco que Cláudia Raia, sua ex-mulher. O ator contou à Contigo! Online sobre a primeira experiência profissional após a separação, que foi oficializada em 2010. “Nós nos conhecemos trabalhando, não vai ter nenhum problema se precisarmos gravar”, disse ele. Claudia também confirmou que não contracenarão juntos, já que fazem parte de núcleos diferentes.

Sobre o tema da novela, Edson afirma estar aberto ao contato com espíritos, apesar da religião. “Eu sou católico, mas acredito no budismo. Acredito em muitas coisas. Já vi algumas cirurgias espirituais, mas nunca conversei com ninguém. Se alguém quiser conversar comigo, eu tô dentro”, comentou.

Na trama de Daniel Ortiz, Edson fará o papel de Daniel, que terá um triângulo amoroso com Úrsula (Sílvia Pfeifer) e Maria Inês (Christiane Torloni). A novela estreia em 3 de novembro e tem direção de Jorge Fernando.

