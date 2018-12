Duda Nagle e Sabrina Sato publicam foto no espelho com Zoe

Duda Nagle postou em seu Instagram uma foto ao lado de sua noiva, Sabrina Sato, e sua filha, Zoe, saindo para o primeiro passeio da bebê. O registro fofíssimo mostra como os papais de primeira viagem estão amando viver cada instante ao lado da recém-nascida.

Esta não é a primeira vez em que o ator compartilha um momento divertido com a pequena. Recentemente, Duda postou um vídeo onde recriou a cena do filme ‘O Rei Leão‘ com Zoe.

A bebê nasceu no dia 29 de novembro, depois de Sabrina passar por 24 horas de trabalho de parto. Quem compartilhou a primeira foto da menina foi o pai, Duda.

Confira o clique:

