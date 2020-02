Drica Moraes luta contra a leucemia

Drica Moraes interpretou personagens

inesquecíveis na TV

Foto: Guto Seixas

A atriz Drica Moraes, 40 anos, descobriu que está com leucemia (câncer no sangue). Ela ficou sabendo sobre o diagnóstico no Hospital Samaritano, no Rio, onde, até o fechamento desta edição, dia 15 de fevereiro, permanecia internada e sem previsão de alta. Segundo contou a empresária da artista, Fernanda Ribas, Drica sentiu dores pelo corpo todo e enjoos no dia 10. “Ela passou mal no início da noite, então a levamos ao médico”, esclareceu, informando ainda que a estrela já iniciou a quimioterapia. “A família dela está ao seu lado acompanhando o tratamento”, disse Fernanda.



Dependendo do resultado de novos exames, a intérprete precisará receber transfusões de sangue. Na quinta, 11, alguns amigos da musa já se mobilizaram e, pela internet, além de prestar solidariedade, pediram a doação de sangue tipo B ou O. “Doem sangue para Drica Moraes. Infelizmente não sei o que ela tem, mas recebi esse pedido de amigos próximos a ela. Ajudem!”, escreveu o ator Pedro Neschling em sua página do Twitter.

Outros famosos, como Bruno Gagliasso, Antonio Calloni e Fernanda Paes Leme também estão engajados na campanha. O pedido partiu de César Augusto, amigo de Drica do grupo de teatro Cia. dos Atores.

Com personagens inesquecíveis, entre elas a vilã Violante de Xica da Silva (Manchete, 1996), a Marcela de O Cravo e a Rosa (2000), a caipira Márcia de Chocolate com Pimenta (2003), ela está no ar na reprise de Alma Gêmea (2005), no papel de Olívia, todos trabalhos na Globo. Suas atuações mais recentes foram nas minisséries Queridos Amigos (2008) e Decamerão – A Comédia do Sexo (2009), também na Globo.

No ano passado, Drica adotou Mateus, de 1 ano. E, segundo amigos, estava tão feliz que fazia planos para adotar uma outra criança.