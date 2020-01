Dia das Mães: famosos celebram a data e prestam homenagem a mães e filhos no Instagram

”#felizdiadasmaes”, Carolina Dieckmann.

”Amor de mãe O nascimento de um filho desperta um sentimento inexplicável Uma vontade de tornar o mundo um lugar melhor Cria garras afiadas para defendê-los Mas também leva mais doçura ao falar Queremos ser melhores por eles e para eles Esquecemos do tempo quando estamos com eles Amor de mãe é esta mistura louca de sentimentos! Os mais profundos e mais mágicos! INEXPLICÁVEL! Parabéns a todas as mães!”, Gisele Bündchen.

”Maminha…nao sei nem oq escrever…nenhuma palavra, nenhuma frase, e nenhum gesto pode descrever o tamanho do meu amor por vc…na verdade isso que eu sinto ultrapassa a palavra amor, é muito maior, mas a minha sorte é que vc sabe do que estou falando…esse sentimento ainda nao foi traduzido, e o importante é que vc me sente e eu te sinto…perto ou longe…coisa de alma…!!! Parabéns pelo seu dia maminha…obrigada por me aguentar e estar ao meu lado sempre nesses 27 anos!!! Você é a parte mais importante e verdadeira de mim mesma…TE AMOOO (já que não existe nada maior e mais puro que a palavra AMOR)”, Giovanna Ewbank.//instagram.com/p/n2-x2VwqmQ/embed/

”Kkkkkkkk essa é um clássico! Feliz dia das mães pra elas que nos enchem de frases de efeito, mas que também enchem de amor e ensinamentos!”, Fernanda Souza.//instagram.com/p/n2_btGhfpl/embed/

”Daí que recebo uma mega foto linda de Dia das Mães feita pela querida @viviguimaraesfotografia, parte da exposição ”Dê Mais Brincadeira ao Seu Filho”, que aconteceu no @mamuscasp ano passado. Obrigada Vivi e lindoca @itmaedanifolloni que organizou a exposição ♥♥ chorei… Feliz dia das mães!!”, Mariana Belém.//instagram.com/p/n3CdwjvVCD/embed/

”Minha mãezinha querida, Beth! Te abraço, te beijo e te amo! Feliz dia a ela e todas mães queridas e amadas por nós! Ela está linda nesta foto que foi tirada há alguns anos e foi no meu aniversário!”, Otaviano Costa.

”Ser mãe é a melhor coisa do mundo. Agora posso dizer que sou uma mulher completa: empresária, apresentadora, esposa e agora MÃE ! Felicidade pura!!!! FELIZ DIA DAS MÃES!!!”, Ana Hickmann.

”Eu & minha mãe. Ta certo que ja faz algum tempo, mas o respeito, admiração e amor crescem inabaláveis. Feliz dia das mães a todas as mães do Brasil”, Luciano Huck.

”E, sem ELA, nada seria possível!!! Obrigada, mãe, por estar sempre ao meu lado! Obrigada pela sua dedicação! Obrigada por tudo!!! Te amo! Feliz Dia das Mães!”, Juliana Knust.//instagram.com/p/n3DBz9n0jo/embed/

”Pra todas vocês, mamães!”, Helio de la Peña.

”Parabéns a todas as mamães… Especialmente a minha ,só tenho a agradecer pela paciência , dedicação e amor de sempre! Me tornei a pessoa que sou por sua causa, muito obrigada! Te amo!!!”, Fernanda Motta.

”Você é minha referência de beleza, meu colo, meu Porto-seguro; a melhor amiga que alguém pode desejar ter! Você é a certeza de que Deus não joga dados, afinal, o que seria de mim, não fosse vc? Obrigada por tudo o que fez e continua fazendo por nós! rsrs Abaixo de Deus, pra mim, é você!! I love you, Mainha! #MotherSDayInBrazil #FelizDiaDasMães a todas as mães brasileiras!!!!!”, Claudia Leitte.

”Feliz dia das mães, @claudialisboa , te amo!”, Mel Lisboa.

”Dia das mães pra mim é todo dia! Te amo muito obrigada sempre por ser a melhor mãe do mundo pra mim”, Adriane Galisteu.

”Hoje é o dia dela. Da mãe. Da mulher-coragem. Daquela que pega no colo, ensina, aprende, reinventa, faz milagres… Que ama. Cuida. Que nos faz crescer com sabedoria… Que nos faz sentir pequenos de novo quando precisa. Que agüenta de um tudo e ainda assim, ama, ama e ama. O nosso reflexo de mulher. De exemplo. De passado, presente e futuro. Mãe…o que posso dizer, senão obrigada? Só um “Eu te amo” bem dado. Um abraço apertado. E um beijo que valha por toda uma vida… Cecília, minha mãe querida, te amo muito! Feliz dia e todos os dias mais. Queria estar com você hoje…Mas tô aqui, de longe, emanando todo o meu melhor pra você. Com amor, da sua eterna ‘pequena’, Cacau”, Carol Castro.

”…. quanto amor cabe num ‘bom dia mamãe …..’ #sobreonossoamor #lsobreosquemetransformam #sobreoquequerdizerserfeliz #sobreserabençoada #SobreTerNOAH&GUYPraAmar”, Danielle Winits.

”Feliz dia das mães, mãezinha! Você é a minha parceira, minha melhor amiga, meu exemplo, a melhor mãe do mundo! Te amo! Queria muito estar aí para te abraçar, saudades!”, Fernanda Machado.

”Minha mãe Edna… Minha estrela guia… Minhas filhas Maria e Laura ..me fazem viver … Obrigada meu Deus por me abençoar com as três …”, Gloria Maria.

”Feliz aniversario e feliz dia das mães para meu coelho maravilhoso que eu amo! Que já roubei 100 reais da gaveta quando era criança e paguei c dinheiro de uma outra gaveta que acho que tb era sua…feliz vida, com saúde, amor, paz, sucesso, dinheiro (Pq vc dedica a vida a projetos sociais mas merece sim cuidar de vc tb Maezinha)…feliz o que há de melhor na vida pra essa mulher que eu amo num grau que escrevi essa msg inteira chorando 😉 Te admiro tanto, Maezinha! Te acho tao maravilhosa. Vc é tao forte, tao empreendedora, tao inteligente, tao pioneira. Mas…engordou . Não posso negar 🙂 amo ver vc fazendo hidro na piscina que nao cabe mais de uma pessoa e vc age como se tivesse numa piscina olímpica. Amo ver vc feliz acordando 6 da manha pra trabalhar e saber que a xícara que eu trouxe da Africa para vc tomar cafe da manha pensando em mim, vc pôs terra e uma planta rs Te amo meu coelho! Minha princesa! Minha idala! Meu amor! Minha vida! Amo sua franja lateral! De vc puxei a vontade de trabalhar 24 horas por dia e ser uma mulher independente e que luta pelo que quer. O amor pela vida e a fé. A vontade de ajudar o mundo e as crises de riso que nos impedem de brigar com qq pessoa. E de brinde, Ainda veio a barriga. Vc é o grande amor da minha vida!!!!!!!!!!!! Tudo que é meu é seu! Tudo que sou vem de vc e do papai ( e da vovo. Da psicóloga que me atendeu quando fui expulsa das escolas) Beijos pra pessoa mais admirável que eu conheço. Te amooooo”, Tatá Werneck.

”Meu melhor presente recebo todos os dias com esse sorriso, seu bom humor e seus apertões! Claro q também fiquei feliz com o presente que ele me deu hoje ao me acordar – um batom beeem vermelho pra você ficar mais bonita mamãe e um perfume com seu cheiro!! Muito Amor!!! Feliz Dia das Mães quando o que deve importar é a oportunidade de olharmos no olho um do outro e dizer o que sentimos, dizer muitas coisa que no dia a dia deixam de serem ditas…. Feliz Dia pra você que todo dia, 24 horas por mim é até em sonho se esforça pra ser a melhor mãe do mundo!!!”, Astrid Fontenelle.

”Pra mim, todos os dias são seus! OBRIGADA!!! Feliz dia das mães hoje, amanhã e sempre! TE AMO! @giulianalancellotti”, Giovanna Lancellotti.

”Mãe nem sempre fui capaz de enxergar que o segredo pros meus momentos de felicidade era valorizar toda essa vida a minha volta. Devo essa visão a você que me proporcionou a vida!!!”, Jesus Luz.

”Preciso da minha mãe, não importa a idade que tenho! Minha mãe me faz sorrir, seca minhas lágrimas, me da beijinhos de carinho…. Me inspira!! Minha mãe é um presente de Deus que terei como exemplo pra sempre! Te amo muitooo @dribotelhorios !!”, Mariana Rios.

”Hoje é o dia de vcs mamães…. E essa aí é a minha mãe…. Meu anjo….. Se não fosse por ela seria TUDO diferente…. Não vou fazer muita propaganda pq não quero ofender ninguém, brincadeira! Até por que todos nós temos defeitos… E isso foi uma das primeiras coisas q ela me ensinou…. E o principal: Me ensinou a acreditar em mim, nos meus sonhos, no que eu sinto. Amo você mãe! VOCÊ É FODA!!! Pra você eu agradeço igual ao papai @criskartalian OBRIGADUUUUUUUUUU amém…. amor….”, Fiuk.

