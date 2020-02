Destaques da TV em 2011

Conheça as novas atrações das emissoras para 2011 Foto: Divulgação

Insensato Coração

O folhetim de Gilberto Braga e Ricardo Linhares substituirá Passione a partir da segunda 17. No elenco: Paola Oliveira, Gabriel Braga Nunes, Eriberto Leão, Gloria Pires, Antonio Fagundes, Natália do Vale, Lázaro Ramos, Camila Pitanga e Deborah Secco.

Fina Estampa

Título provisório da trama de Aguinaldo Silva que entrará no lugar de Insensato Coração, Fina Estampa não tem elenco definido, mas a protagonista será Lília Cabral. O autor convidou Ana Paula Arósio também, apesar de a atriz ter abandonado o elenco de Insensato Coração. Vai entender…

Pedro Bial voltará com o BBB 11 cheio de novidades

Foto: Divulgação – Rede Globo



Big Brother Brasil 11

O reality show mais amado do Brasil estreará na terça 11. No comando, claro, Pedro Bial. A casa do BBB terá dois andares, uma nova piscina e uma área espaçosa para shows e festas. Os participantes vão disputar os prêmios de R$ 1,5 milhão, para o vencedor, e R$ 150 mil e R$ 50 mil para o segundo e terceiro colocados, respectivamente.



Tapas e Beijos

Com Andréa Beltrão e Fernanda Torres. A comédia começa a ser gravada em janeiro e as atrizes serão vendedoras de uma loja de noivas. A princípio, a atração terá 13 episódios e será ambientada na Copacabana recriada no Projac.

Amor em Quatro Atos

A minissérie será inspirada nas canções de Chico Buarque. Num episódio, Letícia (Marjorie Estiano) é uma jovem cineasta que vive o sonho de finalizar seu primeiro clipe, mas não consegue se concentrar devido uma obra que acontece no apartamento de cima. Também estão no projeto Alinne Moraes, Vladimir Brichta, CarolinaFerraz, Malvino Salvador e Dalton Vigh. Será exibida de 11 a 14 de janeiro, sempre às 23h05.



O Bem Amado

Grande sucesso nos cinemas, o filme de Guel Arraes foi editado como uma minissérie de quatro episódios. Marco Nanini e José Wilker vivem Odorico Paraguaçu e Zeca Diabo. Vai ao ar de 18 a 21 de janeiro, sempre após o BBB 11.



Aline

Depois de uma temporada bem-sucedida, a atração volta dia 3 de fevereiro, em dez episódios, após o BBB 11. Com Maria Flor, Pedro Neschling e Bernardo Marinho.



Chico Xavier

Como foi feito com O Bem Amado, o filme Chico Xavier ganha a tela da Globo em formato de minissérie de quatro episódios. De 25 a 28 de janeiro, logo após o BBB 11.



Amor & Sexo

O programa comandado pela bela Fernanda Lima voltará ao ar ainda sem data de estreia.

Acampamento de Férias 2 – A árvore da vida

Série em quatro capítulos com Renato Aragão. Para encontrar a lendária Árvore do Éden, Didi vai ter de enfrentar inimigos além da imaginação. De 24 a 28 de janeiro, após a Sessão da Tarde.