Ivete Sangalo retornou ao Carnaval de Salvador neste domingo, 3, mais em forma do que nunca. A festa aconteceu no segundo dia do Bloco Coruja, parte do circuito Barra-Ondina.

Afastada da folia desde 2018 devido à gravidez das gêmeas Helena e Marina, a cantora voltou com tudo e encantou os fãs com um vestido azul chiquérrimo e cheio de babados.