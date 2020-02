Dercy de Verdade: microssérie conta a trajetória de vida de Dercy Gonçalves

Heloísa Périssé e Fafy Siqueira serão Dercy Gonçalves na microssérie

Foto: TV Globo/Divulgação

A partir do dia 10 de janeiro, o público poderá conhecer melhor a história de vida de uma das maiores atrizes que o Brasil já teve: Dercy Gonçalves. A Rede Globo contará a trajetória da humorista na microssérie de quatro capítulos Dercy de Verdade. A trama é escrita por Maria Adelaide Amaral, que também assinou a biografia da atriz, que faleceu aos 101 anos, em 19 de julho de 2008. Para a autora, o desejo de fazer a microssérie surgiu porque ela tinha receio de que a artista fosse esquecida pelo grande público. “Essa história sempre ficou na minha cabeça. Primeiro, eu tinha receio de que ela fosse esquecida. Segundo, não queria que ela passasse para a história como ‘aquela velha que só falava palavrão’. Queria mostrar a Dercy que quase ninguém conhece, a de verdade”, explica a escritora.

Nascida em Santa Maria Madalena, região serrana do Rio de Janeiro, Dolores Gonçalves Costa (Luiza Périssé / Heloísa Périssé / Fafy Siqueira) sofreu ao ser abandonada pela mãe, que deixou a família ao descobrir a traição do marido, Manuel (Walter Breda). Ousada, a menina cresceu em meio à provocação da família e da vizinhança, que não gostavam da maneira como se vestia, andava e falava. Dolores não conseguia encontrar o seu lugar na pequena cidade. A vida da jovem muda quando a companhia de teatro Maria de Castro chega à sua cidade e ela conhece Pascoal (Fernando Eiras), o galã do grupo. Ao ver Dolores cantando A Malandrinha, de Freire Junior, o ator a elogiou e disse à jovem que ela deveria ser artista. A partir daí, sua vida nunca mais foi a mesma. Ela arrumou suas malas e partiu com a trupe. Depois, inspirada na ex-primeira-dama Darcy Vargas, Dolores resolveu abandonar seu nome de batismo e decidiu que seria daquele dia em diante: Dercy Gonçalves. Assim começa história de uma das maiores atrizes do Brasil, que conquistou o público e construiu uma carreira sólida ao longo de 86 anos.

Dercy de Verdade tem direção geral de Jorge Fernando e será exibida de terça a sexta, logo após a 12ª edição do Big Brother Brasil.