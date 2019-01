Depois de pedido de namoro ao vivo, Maria Cândida termina por WhatsApp

Maria Cândida terminou seu relacionamento com o consultor financeiro Mauro Calil neste sábado (19). O casal ficou conhecido depois que Mauro fez uma surpresa e pediu em namoro, ao vivo, a apresentadora do programa “Manha Leve”, na TV Aparecida. Ele fazia uma participação falando sobre finanças. “Desencalhei!”, brincou Maria Cândida em agosto de 2018. Eles se conheceram quando Mauro deu uma entrevista à apresentadora. “Isso nunca tinha me acontecido’, falou Maria Cândida na época.

Na manhã de sábado, Mauro postou em sua conta no Instagram a imagem de um trecho de uma conversa via WhatsApp com a apresentadora. “Acordei com esta mensagem. Hoje, pouco antes das 6h30. Aqui uma fração derradeira de tudo que foi escrito! Sim estou triste. O fim é triste. Todas pessoas que passam por nossas vidas nos deixam e levam algo. Algo de bom sempre. Mesmo quem te faz mal deixa um aprendizado e aprender é bom, é conhecimento adquirido. A Maria Cândida só me fez bem. O maior sofrimento que me causou, talvez o único, foi sua eventual ausência física. Confesso que gostaria que ela estivesse ao meu lado 24h por dia. Mas, a vida adulta não permite isso. E esse sentimento adolescente da paixão que é a cobertura de um bolo de amor maduro é a vida mais maravilhosa que eu posso imaginar.“, escreveu Calil.

Depois, a própria Maria Cândida publicou sobre o término do relacionamento com Mauro, com quem tinha acabado de viajar para Israel, de férias. “Passando por aqui para dizer que estou recolhida. Triste. Passei 8 meses intensos, lindos, com muito amor e troca. Acabei de voltar de uma viagem sensacional com Mauro, que me deixou felicíssima. O amor ainda existe. Mas ajustes de rota são necessários na vida”, disse a apresentadora, em seu perfil no Instagram. Segundo ela, “algumas coisas saíram fora da ordem natural, tanto para mim, quanto para ele”. “Não é unilateral. Não pretendo entrar em detalhes, porque isso só pertence a nós. Espero que ele também não o faça. Obviamente que devemos conversar, somos adultos, civilizados e nos amamos.”

