A fofíssima decoração do aniversário de Malu, filha de Eliana

Eliana e o noivo, Adriano Ricco, comemoraram no último sábado (14), o aniversário de dois anos da filha, Manuela. Com o tema inspirado no desenho Masha e o Urso, a festa recebeu 120 convidados, entre eles a cantora Luiza Possi, acompanhado do marido, Cris Gomes, e do filho Lucca, de 2 meses.

Fantasiada como a protagonista do desenho, a pequena Manuela posou para fotos, dançou algumas das músicas infantis da própria Eliana e soprou as velinhas ao lado do irmão Arthur, 8 anos, filho da apresentadora com o músico João Marcelo Bôscoli.

Com muitas flores, borboletas e outros elementos campestres, a decoração retravava bem o universo da animação. As lembrancinhas, por exemplo, simulavam a casinha onde Masha vive. Uma fofura!

