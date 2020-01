Deborah Secco: ‘Malho de cinco a seis vezes por semana’

Deborah Secco desfilou pela festa de Boogie Oogie em vestido da grife Balmain

Foto: George Magaraia

Prestes a estrear como Inês, em Boogie Oogie, Deborah Secco está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira. Na festa de lançamento da trama, neste sábado (2), a atriz bateu um papo com Contigo! Online e falou dessa fase.

“Estou tão animada com a trama! Minha personagem tem muito humor, mas é ela quem ajuda a contar a história da Susana (Alessandra Negrini) e isso está sendo um desafio”, contou a estrela. De acordo com ela, está aprendendo a se conter mais para deixar os outros artistas brilharem: “Me seguro para não fazer muitas piadas”.

Usando um vestido da grife Balmain, Deborah falou, também, que está se divertindo muito nas gravações da trama e, principalmente, curtindo a ‘vibe’ setentista do folhetim! “Sou suspeita porque adoro o clima. Gostaria de ter vivido nos anos 1970!”, confessou, aproveitando para fazer uma revelação. “Antes de entrar no estúdio, a gente já coloca músicas da época para ir esquentando.”

Recentemente, a atriz foi bastante aplaudida no Festival de Paulínia por sua atuação, como uma portadora do vírus da AIDS, no filme Boa Sorte. A beldade confessou que, neste ponto de sua vida, busca cada vez mais personagens que a façam crescer. “Procuro papéis que me façam uma artista melhor, por mais que rendam menos dinheiro ou menos fama.”

E, claro, Deborah comentou também sobre os segredos que a fazem ostentar esse corpaço! “Olha, a maior dica é malhar! Vou de cinco a seis vezes por semana à academia, quando não vou fico até chateada”, garantiu.

