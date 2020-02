Na tarde dessa sexta-feira (27), Deborah Secco foi fotografada ao lado do namorado, o surfista Hugo Moura. O casal curtiu a folga na Prainha, no Rio de Janeiro. Enquanto o namorado surfava, a atriz aproveitou para se bronzear e estudar os capítulos do seu próximo trabalho na TV, Vidas Secretas, novela das 23h da Rede Globo.

Deborah e Hugo assumiram o romance durante uma viagem por Fernando de Noronha. Natural da Bahia, Hugo trocou recentemente sua terra natal pelo Rio de Janeiro.

Dilson Silva/AgNews Dilson Silva/AgNews