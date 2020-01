Deborah Secco curte praia e reencontra ex-marido

Deborah Secco decidiu aproveitar o último dia do ano na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Enquanto dava alguns mergulhos e tomava um pouquinho de sol, a atriz acabou esbarrando no ex-marido, Roger Flores. Os dois conversaram rapidamente, mas logo Deborah voltou para o mar, onde nadou tranquilamente e desfilou sua boa forma. A atriz também não ficou livre dos pedidos de selfies, mesmo dentro da água! Simpática, ela posou para os cliques dos fãs.

Mais cedo, Deborah fez uma reflexão sobre a virada do ano. “Hoje à noite eu vou olhar para o céu e lembrar de tudo que vivi nesse ano. Lágrimas, sorrisos, mágoas, histórias, os amigos que fiz e os que perdi, os momentos bons e os ruins. E não vou me arrepender de nada, pois foram esses momentos que fizeram meu 2014 valer a pena. Obrigada, meu Deus, por cada dia… Cada momento! E que esse ano novo venha repleto de alegrias e sorrisos!”, agradeceu no Instagram. “Ria, cante, dance, grite, tome banho de chuva, de mar, de cachoeira, chore, diga eu te amo com verdade, faça novos amigos, mantenha amigos antigos, corra, caminhe de mãos dadas, olhe nos olhos, ame, acredite, viva, sonhe! Mais 365 dias para fazermos o certo, para evoluirmos e ficarmos cada vez mais perto de Deus! Beijos com amor!”, completou.

No ar em Boogie Oogie, a atriz gravou as últimas cenas do ano na terça-feira (30).

AgNews/Dilson Silva AgNews/Dilson Silva

