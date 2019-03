De volta às redes sociais após as polêmicas em torno de sua separação com José Loreto, Débora Nascimento encantou os seguidores com um novo post no Instagram.

Em uma belíssima foto P&B, a atriz relembrou a gestação de sua filha, Bella, hoje com quase um ano.

Na imagem, ela aparece de topless em um ensaio fotográfico. “Dentro de mim, ela tinha dois meses”, escreveu.