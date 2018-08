Débora Nascimento posta a foto mais fofa da filha

A atriz Débora Nascimento compartilhou em sua conta no Instagram uma foto ao lado da filha e do marido que chamou atenção de seus seguidores. No clique, sua filha, Bella, aparece sorridente ao lado dos pais e na legenda a atriz escreveu “Risonha frutinha do amor” .

O carinho entre eles fica nítido na imagem e seus seguidores ficaram encantados. “Linda! Que sorriso gostoso! Parabéns família” escreveu um seguidor. “Família linda que Deus abençoe. E esse sorriso de matar de tanta fofura”, comentou outro.

Recentemente, Débora fez um desabafo sobre o processo pós parto e admitiu estranhar o próprio corpo. “É um corpo que você não se reconhece. Não é o de antes de engravidar e nem o de grávida. É um corpo que parece que está em recuperação, entendimento. Muito doido, a gente acaba se cobrando pois nós mulheres somos vítimas de toda essa objetificação do nosso corpo. Tipo ‘Pari, em um mês estou gata sarada na praia’. Oi? A parada mexe tanto com a gente, a gente com a gente mesmo, de não se sentir bem. Por isso vim aqui para jogar uma real. É difícil parir, é complicado, e esse período depois não é complicado, e esse período depois não é bolinho”, contou em seu stories.

Confira a foto:

