De surpresa, Mara Maravilha surge em comercial de Xuxa, Eliana e Angélica

Na última quarta-feira (24), Xuxa, Eliana e Angélica apareceram juntas para divulgar o batom Eudora Matte Tint. Entre muitas reações sobre esse encontro histórico, Mara Maravilha comentou que as colegas haviam esquecido dela. E ela não foi a única, pois muita gente comentou que ela também podia ter sido convidada para a peça publicitária.

Só que nesta quinta-feira (25), o público foi surpreendido com um vídeo de Mara encerrando oficialmente a campanha.

–

Como as três apresentadoras fizeram, Mara compartilhou o vídeo no seu Instagram pessoal. Logo no início, ela aparece comentando toda a movimentação que houve com a sua ausência, mas no tom da música “Chega de Saudade”, o clássico de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

“Esqueceram de mim, esqueceram de mim, mas vim mesmo assim. As minhas amigas loiras disseram e eu vim para acabar com essa tal de rivalidade. E agora nós temos uma MARAvilha em comum, que ‘não sai de mim, não sai'”, diz a apresentadora dando um beijo na mão, para mostrar a durabilidade do batom.

Nos comentários, o público não poupou elogios para a apresentadora. “Que maravilhosa! Que bom que a Eudora não te esqueceu, aliás, impossível te esquecer!”, declarou um seguidor. “Mara, tu é a AUDÁCIA em pessoa. Adorei!”, escreveu outra com emojis de risada.