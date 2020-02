De férias no Havaí, Ana Maria Braga paparica o neto, Bento

A apresentadora mostra o mar do Havaí ao neto, Bento

Foto: Pedro Maffei

Ser avó é experimentar um novo tipo de amor. Assim define Ana Maria Braga, 63 anos, que tem dois netos: Joana, 2, de sua primogênita, Mariana, 29, e Bento, 9 meses, de seu filho, Pedro, 28. E, sem paranoias relacionadas à idade, ela ostenta esse título com muito orgulho. ”Não tem nada a ver com vaidade. Não vou deixar de ser eu porque sou avó, mãe ou tia. E é um sentimento novo, um amor tão diferente… Todos nós sonhamos em ver a nossa continuidade. É importante isso”, diz a apresentadora.

Na semana do Carnaval, Ana pôde aproveitar todas as delícias de ser avó. Ela acompanhou a primeira viagem internacional de Bento, ao lado da nora, Manuela Corano, 26, e do filho. O destino da família? As belas praias do Havaí. Foram sete dias e meio só paparicando o netinho caçula. ”Tenho de aproveitar esses momentos. Acho que não larguei ele mais do que meia hora esse tempo todo. Só quando fui praticar stand-up paddle é que não pude levar. Porque, se pudesse, botava ele na prancha”, ri Ana Maria, que, por morar no Rio de Janeiro por causa do Mais Você, programa ao vivo na Rede Globo, enquanto a família vive em São Paulo, acompanha menos o desenvolvimento dos netos do que gostaria. A apresentadora jura que não é uma avó que mima os netos. Por causa da distância da ponte aérea no dia a dia, ela ainda não conseguiu nem ficar a sós com nenhum deles. ”Lembro de que minha sogra me incomodava muito. Ela se metia em tudo na educação de meus filhos. Então, evito isso ao máximo. Procuro sempre me manter neutra. Se me procurarem para perguntar algo, eu respondo, mas não emito minha opinião gratuitamente”, disse.

